美業界及前官員促拜登政府　制定對抗中國數位政策

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國產業團體及前官員表示，拜登政府需要制定積極且連貫的數位政策，以對抗中國與日俱增的科技實力。
路透社報導，美國產業團體及前官員指出，華府應增加美國寬頻使用途徑，幫助美國企業在海外銷售，並領導全球的數據和科技政策，否則美國科技公司恐被中國超越。前美國貿易談判官員法倫克爾（Orit Frenkel）帶領的智庫「美國領導倡議」（American LeadershipInitiative，ALI）今天將發表一份報告。報告提及：「拜登政府必須把握這個時刻，推出全面性的跨政府部會數位策略，提供良好工作機會給受到自動化排擠的勞工，並且提高美國的競爭力。」「美國領導倡議」指出，至關重要的一步將是在華府設立「全球數位政策辦公室」，將與美國盟邦更緊密合作。此前，美國最大商業遊說團體－美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）曾在1月27日提出建議，促請華府與志同道合國家的政府及科技業合作，訂定全球科技標準。商業團體及其他組織正迫切要求，美國應在人工智慧等領域重啟對抗中國科技實力的行動。他們指稱，美國前總統川普執政期間，在這些領域協調不力，且過度政治化。針對川普於貿易、科技及其他領域對中國採取的措施，拜登政府正進行檢討。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1100211