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川普彈劾案眾院控方結束論告　最快週末表決

中央社

2021-02-12 10:44:21

▲美國前總統川普遭控上個月煽動支持者硬闖國會後，眾院通過彈劾案，讓川普成為史上首位2度遭彈劾的美國總統，彈劾審判今天登場，將針對審判已卸任的川普是否合憲展開攻防。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院控方2月11日完成對前總統川普的彈劾案論告，若川普法律團隊完成12日的辯方論告，預計參議院本週末會完成彈劾案表決。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦參議院審理前總統川普遭彈劾案，眾院控方今天完成論告，強烈請求參議院定罪川普煽動1月6日的國會大廈攻占事件，讓彈劾成立並禁止他再次參選公職。
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「華盛頓郵報」報導，擔任控方的眾議院代表在參院審理彈劾案第3天結束論告，預計12日換辯方的川普法律團隊論告，完成言詞辯論程序，最快本週末參議院就會表決做出宣判。
「紐約時報」報導，控方首席、民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）呼籲參議院，不要糾結於一堆律師提出的奇怪理論，「用常識來理解我們國家甫發生的事就好」。拉斯金說，如果今日不認定這是嚴重犯罪與不檢行為，「就會為美國的總統失職樹立起一個恐怖的新標準」。
法新社報導，另一眾院控方9人小組成員之一的民主黨眾議員內古斯（Joe Neguse）則說：「我們謙卑地請求您們就川普徹底的犯行定罪，因為若不這樣做、假裝這一切沒發生或者和稀泥，誰說這種事不會重蹈覆轍？」
1月6日川普於白宮附近舉行大型集會，一如去年11月3日大選落敗以來不斷堅稱自己是輸在選舉舞弊，川普支持者接著群起攻占國會，混亂導致5人死亡，包括一名女子在入侵國會時遭射殺，以及一名員警死於群眾之手。
控方播放畫面顯示，當時暴徒到處搜尋反對川普者與要員，包括時任副總統、正在主持聯席會議認證總統大選的彭斯（Mike Pence），迫使國會進行安全疏散。雖然辯方會強調川普沒有擺明要支持者遂行暴力，但拉斯金直指川普自敗選以來即已蓄積支持者的憤怒、鼓動極端主義，甚至更早之前就從旁醞釀。
參議院100席裡目前民主黨掌握50席，但要讓彈劾成立定罪川普需2/3的贊成票，意味需有17名共和黨參議員倒戈相挺。儘管部分共和黨人已表明這回應該要成立，不過川普在共和黨內地位仍難撼動，使得定罪恐極難實現。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1100212
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