NBA／杜蘭特首度回勇士主場 柯瑞：盼球迷起身鼓掌致敬
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-12 16:18:08
聯盟球星Kevin Durant帶傷轉戰籃網，睽違1年半時間，14日將首度踏上前東家勇士主場，昔日搭檔Stephen Curry希望屆時現場勇士球迷能起立鼓掌致敬，但由於新冠肺炎疫情關係恐無法如願。
本季NBA開幕戰Durant身披籃網球衣在巴克萊中心出戰勇士，這是自他離隊後首度交手前東家，表現相當亮眼繳出22分，這回要前進勇士主場，昔日隊友Curry和教頭Steve Kerr都相當期待，但也覺得有些可惜。Curry表示，他知道勇士計畫為Durant準備致敬影片，但他不知道這有多特別，「首先，因為不是在甲骨文球場，再者，現場也沒開放球迷。」Durant離隊後，勇士主場就搬到現在的大通銀行中心球場，少了一點聯手奮鬥的記憶。為了防疫本季大部分球賽都不開放球迷現場觀賽，僅部分比賽開放少數球迷進場，假若能開放球迷，Curry希望，「球迷們起立鼓掌，給他尊重和致敬。」Kerr也表示，希望球迷們能在現場，一起歡迎並慶祝 Durant在過去3年所作出的貢獻，「我們都期待看到他，但要是沒球迷在場邊，那真的是太可惜了。」