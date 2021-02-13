春節腹瀉人數倍增！近四週超過30起諾羅病毒群聚

過年圍爐、吃好料，是家家戶戶必備，但是疾病管制署表示，依據往年疫情監測資料顯示，春節期間因急性腹瀉就醫的人數比平日增加，提醒民眾春節連假與親友圍爐聚餐時，務必要留意手部衛生與飲食安全，如有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀應儘速就醫。

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依據疾管署監測資料顯示，今(2021)年第5週(1月31日至2月6日)急診急性腹瀉就診人次達4819，較2018至2020年同期為低（分別為5940、5474、11285）；往年春節連假期間急診腹瀉就診人次為平時2至3倍；不過國內近4週共接獲34起腹瀉群聚，檢出病原均為諾羅病毒，因此疾管署也提醒民眾注意防範。

疾管署指出，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，通常症狀會持續1至10天。患者年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，以及吃了多少被污染的食物量等因素，均會影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重。

疾管署提醒，民眾應落實勤洗手，用餐時應以熟食為主，與他人共食使用公筷母匙，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品(如生蠔)等高風險食物；有疑似症狀者應避免參與年菜的調理，並應儘速就醫及在家休息，如需外出者，應配戴口罩，避免傳染給他人。