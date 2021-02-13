大年初一就是要拜拜 35萬人湧入臺南祈福
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-13 10:04:08｜2021-02-13 10:11:37
今年春節連假前兩天，因對流雲系通過氣候較不穩定，但初一則是風和日麗，民眾都把握好天氣出門走春，過年期間到廟宇拜拜祈福，尤其臺南是眾神之都，新春期間香客眾多，經市府觀光旅遊局統計，初一至少有35萬人以上至臺南市各地方寺廟拜拜。
市府觀光旅遊局表示，臺南是眾神之都，新春期間香客眾多，經統計初一至少有35萬人以上至臺南市各地方寺廟拜拜，像南鯤鯓代天府、麻豆代天府、海埔池王府、新營太子宮、鹽水武廟、楠西玄空法寺、白河關子嶺的大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、關廟山西宮、以及市區的臺灣首廟天壇、玉皇宮、大天后宮、安平開台天后宮、土城鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮等大小寺廟，都是初一遊客祭拜祈福的熱點。除了參拜行程外，熱鬧且充滿在地人情味的商圈和老街，也是遊客聚集熱點，像國華海安商圈約有1.5萬人次、小西門商圈近6千人次及新化老街也近3千人到此逛街、購物與品嘗美食，市府文化局從初一開始到初五舉辦臺南古蹟行春一系列活動，活動地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區，吸引約1.4萬位觀光遊客前往安平老街欣賞各項表演和歷史古蹟。另外，濱海地區的北門遊客中心、井仔腳瓦盤鹽田、七股鹽山共計湧入超過1.5萬人次遊客，虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村和葫蘆埤都有舉辦新春活動共吸引超過1.1萬人。頑皮世界野生動物園舉辦哞嬉哞喜賀新年活動、奇美博物館新年第一天開館，分別都有近5千位遊客入園參觀。觀旅局郭貞慧局長特別感謝來臺南的遊客們都能確實遵守防疫措施，臺南旅遊特色之一就是人氣景點和美食店家彼此距離都相當接近，徒步就可以到達，臺南各大美食觀光版圖均是眾家必爭之地，建議民眾可以到台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）蒐集相關景點及美食資訊，也記得要前往2021臺南行春網（https://2021tainan-newyear.com/）查詢新春活動、人流警示、交通疏運等資訊，事先規劃好旅遊行程及行車路線，才能過個好吃好玩又安心的新年。