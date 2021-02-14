高市府再開線上領紅包 初五迎財神加碼到10萬包
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-14 09:38:48
高雄市政府與一卡通公司原於除夕夜舉辦的「線上領紅包」活動，因民眾熱烈踴躍參與，系統壅塞，宣告活動暫緩擇日再辦，高雄市政府今（14）日宣佈，線上領紅包活動將在2月16日（大年初五）再次舉辦，同時線上紅包加碼加倍，數量由原先的5萬包增加至10萬包，讓更多民眾能開心迎財神接財氣。
高雄市政府表示，為避免民眾因為一時熱烈參與，造成壅塞，活動形式略做調整，改為線上登錄制，10萬名額內，人人有獎，從2月16日上午8時起到2月17日下午2時，民眾都可以透過高雄市政府LINE官方帳號中的活動訊息，點擊完成線上登錄，僅需登錄身分證字號即可參加，超出10萬人才改為抽籤，只要於活動期間完成登錄者並有LINE Pay Money帳戶者，均可參與紅包活動，民眾可以不用急於第一時間登錄，避開網路壅塞。高雄市政府跟一卡通公司將於2月18日完成紅包抽籤與金額入帳，民眾當天將會陸續透過LINE錢包訊息，收到紅包中獎金額與入帳通知。高雄市政府強調，線上領紅包活動登錄人數無上限，若登錄人數不滿10萬人，人人有紅包，若登錄人數超過10萬人，則以電腦隨機亂數方式抽出10萬人，並亂數隨機分配紅包，金額同先前活動，計有1元、2元、88元、888元，登錄之身分證字號需完成 LINE Pay Money 註冊，才能領取線上紅包，每個登錄成功的身份證字號均有一次抽獎機會。