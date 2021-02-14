阿富汗邊境驚傳500輛油罐車爆炸！至少60人傷、損失1.4億
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-14 10:41:44
阿富汗和伊朗邊境在當地時間週六（13）傳出超過500輛滿載天然氣、汽油的油罐車爆炸，爆炸火光以及濃烈的黑煙甚至連美國太空總署（NASA）的衛星都能看見。根據阿富汗官員、媒體報導，大爆炸至少造成60人受傷、經濟損失高達1.4億，且為避免火勢蔓延當局先切斷了來自伊朗的電力運輸，阿富汗赫拉特邦一度陷入大停電。
英國《衛報》報導，阿富汗西部的伊斯蘭卡拉（Islam Qala）鄰近伊朗邊界，油罐車在當地時間下午1時10分左右發生第二起爆炸，接著大約過了半小時再次傳出爆炸聲響。目前當地警消仍在調查油罐車爆炸原因。伊朗半官方媒體《ISNA》引述其中一輛油罐車司機的話，指當時伊斯蘭卡拉有超過500輛油罐車，一些駐阿富汗的西方官員透露大約60人受傷，而阿富汗官方雖然公開的受傷人數較低，但表示可能會繼續增加。伊斯蘭卡拉所在的赫拉特邦經濟和產業部長Younus Qazizada向《路透社》透露，爆炸事件目前造成約5000萬美元（約1.4億台幣）的損失，且由於大火持續延燒，阿富汗當局只好關閉來自伊朗的電力供應，整個赫拉特邦陷入一片黑暗。赫拉特邦電力供應布發言人Wahodullah Tawhidi表示，大火從下午1時蔓延至晚上才獲得控制。《衛報》報導指出，赫拉特邦治伊斯蘭卡達之間的公路，晚上人煙稀少，且有盜賊團伙出沒，同時恐怖主義團體塔利班（Taliban）的成員也會在附近活動。為維護治安，阿富汗當局在附近設立檢查哨，並且派遣救護車、緊急車輛前往邊境救援滅火。