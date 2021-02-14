冷凍魚其實頗新鮮！專家反曝「NG料理習慣」：營養全流失
編輯中心/綜合報導
2021-02-14 12:55:16
鮮甜的魚肉深獲不少老饕喜愛，也拜賜現代科技發展，不少遠洋漁獲也能使用速凍法，來維持魚肉鮮度，但不少人仍有「冷凍魚不新鮮」刻板印象。對此，專家也揭開真相，問題在於NG的「解凍方式」。
現在傳統市場、大賣場或是超市，這類由批發市場批發的魚貨都屬於冰鮮魚，另外還有一種冷凍魚，在捕獲後會盡速送往認證的處理廠，進入急速冷凍的作業，以保持魚的新鮮度，市售的冷凍魚都已切塊，並非全魚。現在市面上常見到冷凍魚肉，不少消費者都會直觀認定它們「不太新鮮」。對此《常春月刊》也訪問腎臟科醫師江守山，他則解釋「很多人會有冷凍魚比較不新鮮的認知，其實這是錯誤的，魚捕撈後急速冷凍，才可保持在最新鮮的狀態，經急凍的魚，眼睛仍保持明亮、魚體堅實、色澤鮮明，魚肉也能保持在一定的鮮度」。江守山認為，多數消費者不愛冷凍魚的主因還有「不懂解凍的技巧」，並觀察到一般人會出現「NG習慣」，「很多人解凍時會將魚置放在冷藏室或室溫下，讓其慢慢解凍，但解凍過程中流出的水可是具營養價值的細胞內液，正確的解凍方式應是將魚包在塑膠袋中，再用水沖，使其快速解凍」。（編輯：潘毅）