北漂遊子陸續返回工作崗位 黃偉哲送上故鄉的平安福袋
記者鄭婷襄／台南報導
2021-02-14 15:18:07
春節連假過後北漂遊子陸續準備北返，台南市長黃偉哲今（14）日指出，將會在2月15日及16日早上10點到11點，在高鐵台南站、台鐵台南站、台南轉運站發放故鄉的平安福袋，讓大家帶著返回工作崗位，希望保佑出外的遊子還有好朋友，大家都能平平安安。
台南市長黃偉哲說，平安福袋包括有全台南包含臺灣首廟天壇、台南安平開台天后宮 、臺南開基玉皇宮、全臺祀典大天后宮、臺灣祀典武廟、大觀音亭興濟宮、安平觀音亭、後壁泰安宮卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟與五十九庄頭、東山孚佑宮、關仔嶺崁頂福安宮、麻豆代天府《五府千歲總廟》、台灣第一香西港慶安宮等十二家廟宇提供給台南市政府的平安符袋，希望透過發送平安福袋，讓出門在外的遊子，在疫情期間能帶著故鄉的祝福，永保平安健康。黃偉哲指出，祈願在外面的台南子弟都能平安喜樂，能夠工作、事業、學業都很順利，所以會在2月15日及16日早上10點到11點，在高鐵台南站、台鐵台南站、台南轉運站發放平安福袋送給出門在外的台南子弟，讓大家帶著返回工作崗位，希望出門在外的台南子弟健康順利大家出入平安。