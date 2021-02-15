肯尼NOW星球／初四特別篇！跟張容軒、肯尼一起大啖火鍋
運動中心/綜合報導
2021-02-15 19:30:00
NOWnews節目《肯尼NOW星球》大年初四不打烊，第十四集照常播出！上集節目主持人「肯尼哥」高景炎突襲昔日HBL、UBA雙料MVP張容軒的家，並大聊張容軒球員時期的輝煌過往。今天這一集更有年味了，兩人要邊吃火鍋邊聊他的退休生活，順便來欣賞張容軒家裡一些珍貴的收藏品。
張容軒目前在新北市的錦和高中擔任教練，節目一開始，肯尼就問張容軒為何退休後會選擇到錦和高中，張容軒表示：「因為師大的學長陳鴻杰教練邀請，有意願所以就過去了」。從球員轉任教練，張容軒引進許多科學化的訓練來強化選手的能力，並不是像過去用土法煉鋼的方式，而張容軒也提到目前許多教練遇到的挑戰，他認為：「現在許多教練都是約聘，必須盡快拿出成績，因此必須要想辦法讓球員能力迅速提升」。相較於甲組球隊，乙組球隊對於球員的成績更加重視，而錦和高中又是一間各方面都嚴格要求球員的學校，連主持人肯尼都透過鏡頭對自己的兒子喊話：「錦和高中很適合你」，至於錦和高中未來會不會挑戰甲組，張容軒也非常樂見錦和挑戰更高層級。最後張容軒也分享他家中的收藏品，究竟有哪些稀有的好物呢？千萬不要錯過本周的「肯尼NOW星球」！（編輯：吳忠育）