遭爆性騷擾為從政鋪路 雞排妹曬辣照揭真相
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-15 13:22:52
藝人雞排妹（鄭家純）日前指控在主持尾牙時，遭到老闆、歌手翁立友性騷擾，事件鬧得沸沸揚揚，因此有網友猜測整起事件是為了她從政鋪路，對於此事，雞排妹在臉書作出回應。
近期為農曆新年，雞排妹貼出賀新年美照向大家拜年，不過卻有網友留言表示「之前妳的作為讓人在新的一年很不快樂」，而昨（14）日是情人節，所以雞排妹在臉書貼出情人節賀圖並發文：「先發制人，情人節快樂，上一篇看到有人說因為我而不快樂。我只能說：『看到你們痛苦，真是喜上加喜』。」淡定回嗆網友。雞排妹因為先前的性騷擾事件，讓不少人猜測她是為了從政提早做準備，對此雞排妹也在留言處澄清：「不要再亂猜我要出來選，我可是除夕到初二，天天睡到14:00後的人，祭祖拜拜是『志在上香不在準時』，怎麼可能早起跑政治人物的行程啦！」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110