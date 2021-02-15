愛莉莎莎「肝膽排石法」被譙爆 知名律師曝可怕影響
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-15 16:11:34
知名YouTuber愛莉莎莎近來因為拍攝影片實測「喝橄欖油排膽結石」的民俗療法，遭到醫界人士、網友嚴厲批評，雖然已經道歉、下架影片，卻仍然難以平息外界怒火，而知名律師呂秋遠也在社群媒體上發表看法。
呂秋遠提到，之所以肝膽排石法會引起眾怒，主要原因來自於太多不合理的反科學論述廣為流傳，「不僅增加醫師的困擾，也會讓很多病人造成家屬的困擾。」癌症就是一個例子，癌症沒有特效藥，只能按照醫師指示療程治療。而在民俗療法中，則是會給患者莫名的希望，而這樣的「希望」伴隨著嚴重的反效果。呂秋遠表示，多數人無力抗拒未經證實的資訊，以訛傳訛下，就會不自覺地認為有公信力，不再相信科學的人，讓謠言、偏方繼續流傳，造成延誤醫療的時機，「這些人在世界上不是少數，他們會相信不用運動、不用節食，吃藥可以健康減肥。」甚至認為2019新型冠狀病毒（COVID-19）只是一般流行性感冒、相信不用戴口罩等不正確觀念。呂秋遠最後點出關鍵：「這些人可能是我們的長輩，一起傳播群組流言。但更可怕的是，當沒有醫療知識時，卻能掌握話語權，會有多少人因此受到影響？」
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