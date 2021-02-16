爸狂噴8萬6買中國白玉！網曝「真價」傻眼了：真的大盤子

許多人到中國旅遊時都會跟團，不過，不少旅行團都會安排「特約商店」消費行程，因此旅客難免會遇上被強迫推銷的窘境。然而，有網友就透露，自己回台時發現客廳多了一塊「中國白玉」，爸爸表示這塊玉要價86000元，讓他很是懷疑，便PO文詢問網友，而不少人一看紛紛曝光「真實價格」，直呼「真的是個大盤子！」讓他瞬間傻爆眼。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》貼出照片並表示「這次回台...客廳多了這個...」他透露，爸爸說是之前跟旅遊團去中國時，被困在消費景點買的，金額大約是台幣86000元左右，爸爸更進一步解釋，當時店家說「是和田玉（

和闐玉

）的外層」，所以要價不斐，但他有看沒有懂，認為價錢似乎不合理，不禁直呼「擺客廳不錯...但...我爸是不是被宰了？」

▲有網友分享爸爸跟團去中國旅遊買的「白玉」，要價86000元。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

對此，不少網友都熱心地上網幫原PO搜尋價格，沒想到一查才發現，這塊白玉售價大概落在幾百到幾千元左右，根本不用破萬元，因此只好安慰原PO「既然買了，就當作是真的吧，別問了，會睡不著的」、「花了8萬6能平安回來，很便宜」、「擺在客廳剛剛好，時時謹記」、「不知道價值，但這樣放挺搭的」、「換個角度想想，客廳有個八萬多塊的裝飾品，這樣有沒有好一點...」

另還有人留言「我爸媽上次跟團，同團的買了80萬台幣的普洱茶...導遊爽到翻」、「那個洞是不是沒在正中間？越看感覺歪一邊，啊啊啊啊強迫症爆發」、「幾百塊的塑膠玉，1千有找，想開點」、「爸爸開心最重要啊！」（編輯：許苡晴）