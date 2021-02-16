與朋友吃火鍋AA制！他看「算法」超疑惑　網立馬揪出盲點

時間過得飛快，今（16）天已經是初五了，許多人都會把握假期，與朋友約出來聚聚。而昨日，也就是初四，一名網友就透露，自己跟朋友約吃火鍋，兩人說好「AA制」，不過，在結帳時他突然意識到「一件事」，並質疑「這種算法對嗎？」問題掀起兩派網友論戰。

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》表示，他昨天跟朋友一起去吃火鍋，兩人說好要「AA制」，他點了200元的小火鍋，朋友則點了250元的小火鍋，外加一盤50元的肉，而結帳時，朋友便將所有餐點費用「相加÷2」，即（200+250+50）÷2=250，等於一人需付250元。

▲有網友透露，自己跟朋友約吃火鍋，說好「AA制」，但結帳時他突意識到「一事」，並質疑「這算法對嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

不過，對此，原PO認為，他只點了200元，朋友則吃了300元，覺得自己所付的金額似乎較多，並好奇詢問大家「所以AA制下，雙方都要拿出250元來對嗎？」

問題曝光，網友隨即議論紛紛，不少人指出盲點：「AA=平分；Go Dutch=各付各的」、「是啊，AA是平分，AB是各付各的」、「AA制是平分沒錯啊」、「你付完錢的當下，是不是有一種早就知道點貴一點的？」「你被A了」、「各付各的就好了，不用平分」、「多人才好這樣算，少人才各付各的」、「各自點套餐就各付各的，如果是共鍋共點平分才無爭議」、「他在A你...」（編輯：許苡晴）