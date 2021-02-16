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NBA／放棄簽詹皇帶刀侍衛　籃網補強找來昔日雷霆大鎖

記者黃建霖/綜合報導

2021-02-16 15:30:52｜2021-02-16 15:40:47

▲Andre Roberson（圖／美聯社／達志影像）
▲布魯克林籃網將簽下自由球員Andre Roberson。（圖／美聯社／達志影像）
據《The Athletic》記者Shams Charania報導，布魯克林籃網將簽下自由球員Andre Roberson，這位防守型的前鋒，過去打過7個賽季，不過近年因為受傷而影響發揮。
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Roberson生涯場均僅有4.6分，不過他的防守能力相當出色，在雷霆全盛時期，他常常出任先發防守對方主力球員，在2017年曾入選該季的最佳防守第二隊。
籃網在組成「三巨頭」之後，進攻火力不用擔心，但防守卻一直是他們的罩門，再加上高度不夠，後續補強禁區和身材出眾的鋒線是可以預期的事。
Roberson因為左膝髕韌帶撕裂，近年就一直打打停停，不過籃網之前在試訓的過程中，確認他已經恢復健康，同時移動能力也提升不少，因此決定放棄Iman Shumpert、選擇簽他。
Shumpert今年30歲，過去曾經是騎士重要的後場戰力，也為隊史首冠貢獻許多心力，他這兩季外線投射能力退化不少，也缺乏支援其他位置的能力，因此目前乏人問津。
有趣的是，過去曾和Kevin Durant是隊友的Roberson，在前者離隊後曾和其發生衝突，如今兩人再次化敵為友，會激發出怎麼樣的效應，值得後續觀察。
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