網球／謝淑薇無緣4強仍寫紀錄 賽後感性發文感謝團隊
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-16 15:30:16｜2021-02-16 15:36:41
我國網球女將謝淑薇今(16)日在澳洲網球公開賽女單賽事8強，以兩個2:6不敵日本前世界球后大坂直美，無緣4強。不過已經寫下個人、台灣和WTA在大滿貫女單的最佳成績。賽後她也發文感謝團隊和球迷，
「澳網驚奇之旅結束了，但我不會忘記你們給我的支持，這是一個很棒的經驗。要特別感謝我團隊的每一個人，安卓、保羅、溫柔哥、澳網賽會的按摩師與防護員們；還有巴黎的教練馬克、霍馬、物理治療師蘇菲，在我去年做完療程後，為我做的訓練安排，屁股壞掉好一陣子，這次澳網圈終於可以無痛奔跑，要感謝我在巴黎的奧運選手主治醫生。」謝淑薇如此寫道。謝淑薇過去和大坂5次交手，有4次都打進到決勝盤，然而今天卻難敵對方暴力型的球風，連2盤都早早被破發，同時又難以衝擊對方發球局，最終迅速輸掉比賽。不過謝淑薇在本次賽事的發揮已值得掌聲，她也強調，「對我來說，這是一次了不起的經歷，也是一場很棒的比賽。」35歲的謝淑薇本次澳網是生涯首度打進到大滿貫女單8強，也是網球進入「開放年代」（Open Era）後，首度挺進8強的最年長台灣選手。