對警車情有獨鍾　仁武警成「收藏巡邏警車」達人

任職於高雄市政府警察局仁武分局大華派出所的警員郭勁南，擔任行政警察工作，打擊犯罪、為民服務的工作日常與同事一樣，但閒暇時的愛好則是蒐集各種比例的模型車，如1：18、1：43、1：64等模型車，從警開始收藏，至今已5年左右，模型車數量已超過200部，但特別的是，這些模型車都是「警車」。警車模型車的獨特之處在於需要自己改裝並重新上漆，再貼上警徽與單位的圖樣，其中最困難的地方就是警示燈，必須從無到有，親自手工製作上色，郭勁南表示，在收藏中最有感情的莫過於是1：18 Mitsubishi Outlander巡邏車，車身貼著車輛所屬單位「仁武分局九曲派出所」，就連車牌都一模一樣。郭勁南說，九曲派出所是他初任公職報到的單位，在當時也是剛到派出所的新車，擁有一部曾經駕駛過的巡邏車模型，這份感動是用錢買不到的，即使以後真車報廢了，還有模型車可以留念。而收藏中最經典的則是1：43 Ford Granada千里馬國道警車，郭勁南指出這台車是1982年福特的模型，市面上比較難找，找到了也還要再做改裝，並塗上國道警車的紅條紋，比較費工夫，這輛車在早期的國片中還可以依稀看見一些身影，是當年飆車族看見就會嚇到落荒而逃的警車。