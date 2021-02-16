NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

對警車情有獨鍾　仁武警成「收藏巡邏警車」達人

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-02-16 15:35:50

仁武分局警員郭勁南，夢想是全部擁有服務過每個單位的巡邏車。（圖／仁武分局提供）
▲仁武分局警員郭勁南，夢想是全部擁有服務過每個單位的巡邏車。（圖／仁武分局提供）
警專32期畢業的仁武分局警員郭勁南，上班時駕駛警車，下班後則是有蒐集模型車的興趣，但他特別對收藏「警車」情有獨鍾，每一部模型車都必須自己改裝並重新上漆，夢想是將服務過的每個單位的巡邏車都全部擁有，興趣與回憶一次滿足。
我是廣告 請繼續往下閱讀
任職於高雄市政府警察局仁武分局大華派出所的警員郭勁南，擔任行政警察工作，打擊犯罪、為民服務的工作日常與同事一樣，但閒暇時的愛好則是蒐集各種比例的模型車，如1：18、1：43、1：64等模型車，從警開始收藏，至今已5年左右，模型車數量已超過200部，但特別的是，這些模型車都是「警車」。
▲1：18
▲1：18 的Mitsubishi Outlander巡邏車，車身貼著車輛所屬單位「仁武分局九曲派出所」，是郭勁南初任公職報到的單位，連車牌都一模一樣。（圖／仁武分局提供）
警車模型車的獨特之處在於需要自己改裝並重新上漆，再貼上警徽與單位的圖樣，其中最困難的地方就是警示燈，必須從無到有，親自手工製作上色，郭勁南表示，在收藏中最有感情的莫過於是1：18 Mitsubishi Outlander巡邏車，車身貼著車輛所屬單位「仁武分局九曲派出所」，就連車牌都一模一樣。
郭勁南說，九曲派出所是他初任公職報到的單位，在當時也是剛到派出所的新車，擁有一部曾經駕駛過的巡邏車模型，這份感動是用錢買不到的，即使以後真車報廢了，還有模型車可以留念。
而收藏中最經典的則是1：43 Ford Granada千里馬國道警車，郭勁南指出這台車是1982年福特的模型，市面上比較難找，找到了也還要再做改裝，並塗上國道警車的紅條紋，比較費工夫，這輛車在早期的國片中還可以依稀看見一些身影，是當年飆車族看見就會嚇到落荒而逃的警車。
▲郭勁南說國道警車模型車製作過程較繁複，除了要改裝模型車，還要塗上國道警車的紅條紋，比較費工夫。（圖／仁武分局提供）
▲郭勁南說國道警車模型車製作過程較繁複，除了要改裝模型車，還要塗上國道警車的紅條紋，比較費工夫。（圖／仁武分局提供）
關鍵字

NOW民調中心

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

2021賀歲片來勢洶洶，您對哪一部最有興趣？

繼續作答
情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

情人節就要來個火辣辣之吻！您覺得哪種接吻方式最能讓女生心臟怦怦跳？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
60.87%39.13%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀