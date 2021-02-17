低溫開工！強烈大陸冷氣團南下　越晚越冷北東部下探10度

受到強烈大陸冷氣團逐漸南下影響，中央氣象局今（17）日表示，年初六開工日，北部及東北部氣溫下降，約為15到17度，其他地區早晚亦涼；沿海的偏北風加強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，凌晨基隆北海岸有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象局另針對14縣市發布陸上強風特報。

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氣象局指出，今日上午起台南至新竹、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，桃園以北及馬祖地區亦有較強陣風。

而強烈大陸冷氣團南下，將使北部及東北部氣溫下降至15到17度，其他地區早晚白天降溫不明顯，但到了晚間也將明顯轉涼。氣象局預估，明日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大，不過這波冷氣團影響期間水氣較少，西半部呈現多雲到晴的天氣，東半部則仍偶有零星雨勢。

到了週五（19日）清晨，因為配合合輻射冷卻效應最為寒冷，中部以北、宜蘭花蓮下探10至12度，其他地區約13至17度，空曠地方溫度會再低一些；白天起一直到下週一（22日）天氣回暖，各地穩定的天氣持續，但仍要注意日夜溫差大，尤其清晨低溫明顯，外出仍要視溫度變化調整穿著、避免著涼。