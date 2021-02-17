NBA／騎士籃板魔人超夯 若被買斷湖人和籃網都想要
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-17 10:06:38
克里夫蘭騎士已經將Andre Drummond擺上貨價，並在交易之前不打算再讓他出戰。根據最新消息，如果騎士願意買斷合約，湖人、籃網、公鹿和熱火等隊都願意簽下這位抓籃板高手。
Drummond本季場均可以得到17.5分、13.5個籃板和1.2次阻攻，然而和過去一樣，他在攻守兩端的表現都不夠穩定，數據大於實力，騎士在得到Jarrett Allen後，已沒打算留下他。不過Drummond剩下的交易價值並不是太大，目前還沒有球隊真正和騎士進入到嚴肅的討論當中，但若是騎士願意買斷，許多球隊倒是願意簽下他來補強。然而騎士目前正在重建當中，並沒有打算隨意出售Drummond，更不可能買斷讓其他球隊漁翁得利。Drummond在2016-17賽季和活塞簽下一份5年1.27億的大合約，本季將是合約的最後一年，可以拿到2875萬美元，季後他就將成為自由球員。Drummond是聯盟4屆籃板王，對於許多想要補強禁區的強隊來說，他是承擔25-30分鐘的藍領工作的稱職人選，不過目前其個人動向仍操之在騎士手中。