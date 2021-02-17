半導體氣勢如虹 台股開紅盤站上萬六、盤中漲逾600點
記者許家禎/台北報導
2021-02-17 11:45:00｜2021-02-17 11:47:15
台北股市今（17）日金牛年開紅盤氣勢如虹，開盤沒多久就衝上萬六，之後在台積電、聯發科、聯電、日月光等半導體族群帶領下，11點半之前再度衝到歷史新高，大漲600點來到16404點，漲幅3.6%以上。台積電早盤衝至668點後維持高檔，聯發科早盤也一度登上千金，聯電午盤幾近漲停，而日月光同樣亮燈漲停鎖住。
華爾街期待拜登政府實施1.9兆美元紓困方案，再加上歐美部分國家新冠肺炎確診人數趨緩，使美股周二（16日）走揚，道瓊工業指數上揚64.35點或0.20%。而台股開盤沒多久就大漲超過470多點，衝上萬六，來到16305點，之後在半導體族群領軍下再衝至歷史新高。台股在11點半過後再度拉抬，大漲600點來到16404點，漲幅3.6%以上。權值股台積電早盤來到668元，之後維持高檔，午盤約漲33元，來到666元。聯發科早盤登上千金，來到1010元，午盤漲36元，來到986元。聯電紅通通，午盤幾近漲停，來到57.7元。日月光亮燈漲停鎖住，來到116元的價位。凱基投顧指出，看好台股並預期將延續多頭格局不變，支撐多頭的因素來自數位經濟的延續、5G的持續升級、汽車電子化的加速、原物料報價的持續走揚等將帶動企業獲利延續成長循環，其次則是全球央行維持寬鬆政策以及各國政府延續積極的財政擴張政策所致。不過同樣也提醒，第2季到第3季容易面臨：重複備貨所導致科技業的庫存修正風險；拜登的增稅政策與科技業監管政策意外過關的風險；QE縮減擔憂提升等三項潛在風險。整體而言，今年股市仍看好，但波動將加大。就台股而言，企業獲利仍是支撐台股最大的動力。