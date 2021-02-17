中市府動員清潔隊員　全面消毒386所校園

因應新冠肺炎疫情，中央宣布109學年度第2學期高中以下學校延後至2月22日開學，台中市政府15日起至21日將動員1,158人次，針對386所公私立學校及市立幼兒園於開學前完成清潔消毒工作，截至昨(16)日止已完成80所學校清消作業。市長盧秀燕今(17)日新春開工首日就前往惠來國小關心消毒及防疫物資整備情況，指示各單位全力以赴做好防疫，維護師生健康安全。

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盧秀燕表示，國際疫情嚴竣，感謝環保局、教育局，以及清潔隊及學校同仁全力做好防疫工作，環保局及各區清潔隊將動員1158人次協助完成386所公私立學校及市立幼兒園的校園室外公共區域消毒工作，班級教室、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域則由學校進行環境清潔消毒，並強化教室空間通風，「目標零個案、零傳染」，讓師生安全返回學校、健康上課。

盧秀燕呼籲，民眾習慣進入校園運動，為徹底做好消毒環境清潔工作，各校即日起至21日整備期間，不開放校外人士、民眾入校，學校門口皆會張貼公告，請大家配合遵守。

教育局長楊振昇指出，各校開學前陸續完成各項防疫工作，盤點各項所需防疫物資，如額(耳)溫槍、酒精、口罩、清潔及洗手用品等等；開學前利用多元管道向親師生宣導防疫措施，提醒師生掌握自身春節旅遊史與接觸史，並強烈建議開學後佩戴口罩，以降低疫病傳播風險，維護彼此健康安全。

環保局長陳宏益則表示，消毒重點以小朋友手摸的到戶外空間為主，包括進門扶手、遊樂區域，也呼籲師生勤洗手、帶口罩、量體溫，共同做好防疫工作。