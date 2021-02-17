【NOW辯風向】直播／工作該選低薪喜歡還是高薪不喜歡?
文/胡繼偉
2021-02-17 20:30:00
由資深藝人、相聲演員宋少卿，和新生代網紅阿樂一同主持的《NOW辯風向》，是一個探討社會、生活、兩性、教育議題的辯論節目；而今天所要討論的議題就是「工作該選低薪喜歡還是高薪不喜歡?」
迎接開工日到來，根據人力銀行2021年調查指出年後有將近8成9的上班族有轉換工作的準備，找新工作時你會優先選擇低薪喜歡的工作還是高薪不喜歡的工作呢?本集節目邀請到在電視圈打滾多年的資深製作人趙正平以及放棄高薪到演藝圈發展的張立東和小豬黃沐妍，他們會站在什麼立場呢?與辯論高手又會擦出什麼火花?。最精采的內容請鎖定今晚九點《NOW辯風向》官方Youtube頻道。節目中的核心價值是多元且開放的。我們尊重並且希望傾聽社會上的各種聲音，舉凡兩性相處、民生消費、政策議題都可以成為節目中討論的議題。透過兩造雙方正反兩面的觀點，可以打開你的視角，增加更多看見的可能。《NOW辯風向》於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。