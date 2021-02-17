網球／關鍵醫療暫停逆轉氣勢 澳洲球后遭捷克黑馬淘汰
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-17 14:59:07
澳洲網球公開賽今天繼續進行8強賽程，女單頭號種子、澳洲球后Ashleigh Barty，今天意外在3盤大戰後，被世界排名第27的捷克女將Karolina Muchova給爆冷以6:1、3:6、2:6擊敗，無緣替澳洲人終結本土冠軍荒。
澳網公開賽身為四大滿貫賽之一，一直是澳洲網壇的驕傲，然而他們在女單項目已經長達41年沒有出現過本土冠軍了，Barty過去和學姊Casey Dellacqua是知名雙打組合，近年重新回歸以單打身分出發，更是升到世界排名第一的位置，成為澳洲新希望。不過今天面對本屆的黑馬選手Muchova，Barty卻在首盤以6:1輕鬆拿下後出現狀況。次盤她仍率先破發，取得2:0領先，但之後Muchova身體不適接受治療，回來之後卻突然變了個人似的、越戰越勇，連拿5局逆轉，並且以6:3扳回一城。決勝局Barty失誤還是太多，甚至一度錯失3個破發點，最終也和四強門票擦身而過，以2:6遭到淘汰。雖然本屆因為「喬帥」Novak Djokovic的受傷事件，讓現在醫療暫停的使用時機變得相當敏感。不過Barty賽後未將失利歸因於此，她直言在本場第2盤的走勢很關鍵，她沒能按照自己的方式把比賽扳回來。「我對比賽進展不如意感到沮喪，後面又逼得太緊，導致關鍵時刻犯了太多錯誤。我覺得在第2盤中段我有機會，在第3盤的時候我無法重新調整以及確立明確打法。我想我只是有點迷失了方向，這毫無疑問是令人失望的。我覺得我主導了比賽，我知道我該怎麼做，但卻迷失了方向。」Barty如此說道。澳洲球后表示她在沉澱後，會重溫本屆賽會的所有經歷，並從中學習，「總的來說，我對這兩三個星期發生的事情持積極態度。能重返巡迴賽真是太棒了，我熱愛其中的每一秒，儘管有時會感到沮喪，但這就是比賽，這就是我們所參與的運動。」