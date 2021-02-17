瑤瑤加入男團壓力大　緊身衣辣秀好身材

由ENERGY團長牛奶（葉乃文）打造的街舞男團B.T.O.D，即將推出第三波單曲《曾諾的永遠》，日前邀請郭書瑤（瑤瑤）擔任女主角跨刀拍MV。瑤瑤距離上一次與韓國男團合作已經有近10年，這次首度與台灣的男團合作，瑤瑤表示非常高興，但也透露壓力很大，「完全是正式加入男團的感覺」。

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瑤瑤直言第一天到舞蹈教室與團員們相見歡時內心壓力很大：「完全是一種要正式加入男團的感覺。」這次的舞風屬於瑤瑤非常不擅長的類型，最初瑤瑤的舞步跟B.T.O.D一樣，讓瑤瑤跳完一次後忍不住向團員喊話：「跟你們跳一樣的東西顯得我非常拙劣！」而在拍攝MV，瑤瑤換上緊身上衣，秀出超辣好身材，與團員們近距離尬舞。