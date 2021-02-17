瑤瑤加入男團壓力大 緊身衣辣秀好身材
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-17 21:00:00
由ENERGY團長牛奶（葉乃文）打造的街舞男團B.T.O.D，即將推出第三波單曲《曾諾的永遠》，日前邀請郭書瑤（瑤瑤）擔任女主角跨刀拍MV。瑤瑤距離上一次與韓國男團合作已經有近10年，這次首度與台灣的男團合作，瑤瑤表示非常高興，但也透露壓力很大，「完全是正式加入男團的感覺」。
瑤瑤直言第一天到舞蹈教室與團員們相見歡時內心壓力很大：「完全是一種要正式加入男團的感覺。」這次的舞風屬於瑤瑤非常不擅長的類型，最初瑤瑤的舞步跟B.T.O.D一樣，讓瑤瑤跳完一次後忍不住向團員喊話：「跟你們跳一樣的東西顯得我非常拙劣！」而在拍攝MV，瑤瑤換上緊身上衣，秀出超辣好身材，與團員們近距離尬舞。此外，日前發生意外送急診的隊長淋雨，拍攝當天帶傷上陣，雖然跛腳但依然努力演出，堅持用最好的表現回報瑤瑤姊的站台支持，除了忍痛拍攝，還要趁著轉場時間趕至診所換藥，他表示因為自己的傷勢嚴重，舞步也為此稍作更改，但幅度不大，以免影響拍攝進度辜負了瑤瑤站台的機會，並表示：「對團員感到很抱歉，也必須謝謝他們的體諒和專業，讓整個隊形在拍攝前能夠順利完成修改。」