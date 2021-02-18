8縣市發布低溫特報 下週「變天時間點」曝光
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-18 08:18:02｜2021-02-18 08:19:04
中央氣象局指出，今（18）日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷，今天清晨到上午針對8縣市發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率﹔氣象專家吳德榮表示，今天白天起至下週一（22日），連5天皆為晴朗穩定的天氣，下週二、三（23、24日）天氣將轉變。
氣象局針對基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，需注意保暖及日夜溫差。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中表示，今天乾冷空氣持續南下，除花東尚有未散盡殘餘雲系，各地皆已晴朗無雲，花東山區仍有零星降雨。今晨截至5時本島平地的最低氣溫依序為：新北雙溪區9.0度、深坑區9.1度，台北文山區9.4度，桃園大園區10.4度。吳德榮指出，最新(17日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天起至下週一（22日），連5天皆為晴朗穩定的天氣。今日白天陽光下北微涼、南舒適；今晚至週六（20日）清晨，冷空氣加上「超強」夜間「輻射冷卻」，西半部部分平地的早晚最低氣溫，將降至10度以下，其中最低甚至可達8度左右。吳德榮說，週六白天起至下週一（22日），各地持續晴朗穩定，冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、舒適微熱，夜間「輻射冷卻」仍很強、早晚氣溫很低，日夜溫差擴大至15度左右。下週二、三（23、24日）另一波東北季風南下，天氣轉變，「熱帶系統」的外圍水氣，是否有部分流向台灣，增加降雨？由於是6、7天後的模擬，下定論還言之過早！需持續密切觀察。吳德榮也表示，昨（17）日上午在「帛琉」附近生成的「熱帶低壓」，持續增強中，隨時都可能被命名，而成為今年第1號颱風「杜鵑」，未來通過菲律賓陸地時，將受地形破壞；再進入南海，又遇較大的環境垂直風切，結構再受破壞。美國系集模式(GEFS)模擬，無論從路徑、強度顯示，皆無直接威脅台灣的機率﹔歷史資料顯示，「西北太平洋」每個月皆有颱風生成的紀錄，故「2月颱」的發生並非很特殊的現象；除非會靠近台灣，否則也不必太驚訝！