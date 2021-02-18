邱毅談藍黨主席改選 趙恐出局、韓妻管嚴、江能力差
新頭殼newtalk
2021-02-18 10:52:35
中廣董事長趙少康日前強勢回歸國民黨，讓將在7月舉行的國民黨主席改選格外受到關注。除了現任黨主席江啟臣力拚連任、趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱都被點名。對此，前立委邱毅在臉書Po文分析這5個人的態勢「帶大家來看看內行門道。」
邱毅表示，一年前，國民黨補選黨主席時，黨員投票率只有35％，但這次被趙少康炒熱，冷戰變成熱戰，至少枱面上五個人各擅勝場、各擁優勢，而趙少康的新聞最火，但從選黨主席炒作到選總統，似乎掉進後繼乏力、雷大雨小的媒體陷坑裡。最嚴重的是，若國民黨不修改「入黨滿一年」的規定，趙少康若無法順利取得參選資格，可能就此出局。邱毅接著說：「『趙韓聯盟』已被認定，趙少康出局，韓國瑜接棒，合情合理，那些被稱為知識藍的黨員，再也不能對韓國瑜指指點點，而應該與韓粉攜手合作。不過，韓國瑜的困難在於韓妻李佳芬不願他再淌政治渾水，一向有『妻管嚴』的韓國瑜如何克服，就要看他的『安內本事』了！」邱毅斷言，若韓國瑜無法出馬角逐，韓粉最傾心的次佳人選毫無疑問是洪秀柱。可是洪秀柱必須有「進可攻退可守」的另類表態，從之前曾提出「黨內兩岸政策路線大辯論」，由堅持黨綱的「統一路線」對上屈從民粹現實的「步統路線」，既可凸顯洪秀柱堅持原則的勇氣，又可喚回當年「換柱」委屈的回憶，確時是高明又安全的策略。邱毅也點名朱立倫是『換柱事件』的罪魁禍首。他說：「目前朱立倫採鴨子划水的低調態度，但最近還是沉不住氣，急了！春節後以麻將比喻『萬事俱備 只欠東風』，朱立倫的東風是誰？自然是新北市長侯友宜，只是侯友宜始終不表態，冷眼旁觀老長官的困境，還是逼得朱立倫亂了方寸。」邱毅最後指出，最沉穩的是江啓臣，坐擁黨機器，根本不必急，但是江啓臣也有致命弱點，就是趙少康批評的「能力差勁」與「缺乏魅力」，無法期待他拯救國民黨。邱毅直言，江啓臣所謂的改革路線，或者能吸引年輕人，卻在現在黨員裡大吃虧，這方面其他競爭者都比他強。新聞來源為Newtalk 新頭殼