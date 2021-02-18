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政院拍板太空法　蘇貞昌：把台灣國力打上太空

記者劉育辰／台北報導

2021-02-18 12:46:50

蘇貞昌談蕭美琴
▲行政院長蘇貞昌日前核定250億元國家太空計畫，期盼能把台灣國力打上太空。（圖／記者李春台攝, 2021.01.22）
科技部為促進台灣太空活動及太空產業的發展，今（18）日在行政院院會中提報了《太空發展法》草案，共6章、22條條文，明定科技部為主管機關，另為順利推動太空發展相關事項，將以專責法人協助辦理相關業務。行政院院長蘇貞昌也表示，台灣在科技發展上擁有超強實力，若能結合既有半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，開拓太空這個全新領域，搶得先機，進而佔有一席之地，相信未來「把台灣的國力打上太空」不會只是夢想。
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蘇貞昌表示，2019年他上任院長後所批的第一份公文，就是「第三期國家太空計畫」。太空產業也是總統蔡英文宣示「六大核心戰略產業」的重點項目之一。昨天蔡英文在國安早餐會議中，也特別關心近年來政府投入太空領域的發展，現在台灣不僅已有自製衛星、探空火箭的能力，民間也有數家商業太空公司成立，國內已逐漸形成初步的衛星產業鏈。
蘇貞昌說，在2021年新春的第一個院會，行政院提出台灣第一部規範太空活動、促進太空產業發展的專法，就是要宣示台灣與國際接軌、積極邁入太空發展新紀元的企圖心。如果有看過五月天《頑固》那部MV，它在告訴大家，不論生活如何艱苦，都不要放棄夢想，「不要忘記，活在內心深處，那個頑固的自己」，太空是全人類所共同擁有的，要往太空發展，需要很大的勇氣、熱情、夢想和能力。然而，小國也可以有大夢想、大志氣，台灣在科技發展上擁有超強的實力，若能能結合既有半導體、資通訊、精密機械等優勢產業，開拓太空這個全新領域，搶得先機，進而佔有一席之地，那未來「把台灣的國力打上太空」不會只是夢想，而是未來可以達成的美麗風景。
蘇貞昌也提到，先前核定的250億元國家太空計畫，是用來扶植衛星產業、培養太空科技人才，今天通過的這個《太空發展法》也明訂得以專責法人來推動太空發展業務。隨著預算、法律、人才、產業鏈、推動機構，都逐步到位後，也要請科技部、經濟部、交通部與國防部等各目的事業主管機關積極合作，共同打造太空經濟，成為新的護國群山，也早日讓台灣做的火箭，搭載著台灣自製的衛星上太空，這也是鼓勵我國未來的大國民，勇敢逐夢，努力實踐。
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