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快訊／境外再＋2　從菲律賓、馬來西亞來台

記者劉雅文/台北報導

2021-02-18 14:05:26

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案937)，為本國籍20多歲男性，自法國入境。(圖／NOWnews資料照片)
▲中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增境外移入COVID-19確定病例。(圖／NOWnews資料照片)
中央流行疫情指揮中心，今(18)日再度傳來壞消息，公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案940、941)，分別自菲律賓及馬來西亞入境。
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指揮中心表示，案940為菲律賓籍20多歲女性移工，今(2021)年2月3日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，2月16日接受檢疫期滿採檢，於今日確診；衛生單位調查，個案檢疫期間，於2月13日出現嗅覺及味覺異常情形。由於個案發病前2天至住院隔離前均在集中檢疫所，與個案接觸之相關人員皆有適當防護，因此無匡列接觸者。
案941為馬來西亞籍30多歲男性，今年1月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；個案2月15日檢疫期滿後，至其他旅館自主健康管理，因公司要求，於2月16日至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共8人，包括公司同事及旅館工作人員，因皆有適當防護，列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計169,615例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含166,989例排除)，其中940例確診，分別為824例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、886人解除隔離、45人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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2021-02-17-2021-02-23

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