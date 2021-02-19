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NBA／沒有杜蘭特助陣　厄文恐難突破「詹皇障礙」

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-19 11:53:16

▲過去兩人12次交手，LeBron James(右)只有在Kyrie Irving(左)效力塞爾提克時期輸過球。（圖／美聯社／達志影像）
▲過去兩人12次交手，LeBron James(右)只有在Kyrie Irving(左)效力塞爾提克時期輸過球。（圖／美聯社／達志影像）
東、西區老二今(19)日正面對決，湖人主場迎戰籃網，兩隊球星愛恨情仇也再度成為話題，湖人一哥「詹皇」LeBron James和籃網Kyrie Irving分道揚鑣後，生涯對戰，前者取得10勝2負且得分從未低於後者，樹立「詹皇障礙」。
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James和Irving曾是騎士隊友，但後者不願成為二當家而離隊，Irving日前大讚新隊友Kevin Durant是他待過的球隊中，最適合執行最後一擊的最佳人選，讓外界紛紛解讀Irving認為James不如Durant，James看到報導後坦言感到心痛。
如今兩人將正面對決，根據《ESPN》統計，James生涯對戰Irving取得10勝2負絕對優勢，2場失利均是後者效力塞爾提克時期。
除了對戰優勢外，這12次交手James的得分從未低於Irving，只有1次同分，其餘都超過，助攻數也僅有1次低於Irving，顯示對上前隊友格外來勁。
不過今天Irving的強力隊友Durant因左腳拉傷缺席，三巨頭缺一，而湖人方面「一眉哥」Anthony Davis則是右腿拉傷繼續高掛免戰牌。
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2021-02-17-2021-02-23

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