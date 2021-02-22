今日政經聽／最懂玩的感染科醫師 林氏璧面對疫情的挑戰
記者陳致宇／專題報導
2021-02-22 08:40:00
新冠疫情讓旅遊市場急凍，台灣旅客無法出國，各種國際間的往來也被迫中止，許多旅遊相關的FB粉絲團也成了隱形受災戶，林氏璧就是其中之一，不過，具有感染科醫師身份的他，選擇在此時重拾自己的醫學專業，傳播正確醫學知識，而不是散布恐懼搶網路流量，來聽聽《NOWnews今日新聞》專訪林氏璧，從台大感染科醫師到旅遊部落客所面臨的挑戰。
林氏璧是到FB粉絲團《日本自助旅遊中毒者》創辦人，同時也是前台大醫院感染科醫師，在疫情期間不寫旅遊資訊，改用淺顯易懂的方式，分享新冠肺炎的防疫衛教訊息，過去從不露臉的他，也嘗試在 YouTube 上開直播與網友互動，甚至上節目分享專業資訊，增加與民眾交流的機會，一起等待國境解封的日子來臨，屆時他要再重拾起旅遊部落客的身份，搭起台日友好的旅遊橋樑，「把旅客帶回去日本，這是旅遊部落客林氏璧的使命。」想知道林氏璧對疫情的看法？趕快點進《NOWnews今日新聞》Podcast「今日政經聽」收聽！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。