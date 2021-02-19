開箱小七第6000店 80多坪複合店落腳高雄
記者劉雅文/台北報導
2021-02-19 14:15:39｜2021-02-19 14:30:49
超商龍頭7-ELEVEN，今年持續拓店，正式開出第6000店，落腳高雄市鳳山區，並且有別於一般店面，6000店以綠能永續店亮相，還結合複合型業態，從博客來書店、美妝、生鮮、蛋糕、啤酒等。
小七超商在近三、四年積極開展複合店，目前全台累計共有近600家複合店，這回開的鳳儀門市，響應環保，也導入節能設備、減碳行動，不只室內30%的綠建材運用，照明也通通採用節能設備，還有雨水回收利用系統。店外還特別設置專有的自動資源回收機，民眾可以透過回收寶特瓶，進而獲得消費現金折抵，每4支寶特瓶就能折抵回饋金1元。不只這樣，也導入智能體驗，將X-STORE的「自助結帳系統」，民眾可以在高峰時段，避開人潮、快速結帳，不僅同樣有會員累點功能，也支援多元支付模式。 為了滿足消費者多元需求，店面囊括美妝、博客來、現打啤酒、菓子屋，還有嚴選的冷凍生鮮，總計82坪的空間，還有55個座位區，試圖打造全新店型，吸引人氣，有望提升單店業績 而且為了歡慶6000店開幕，還推出小七限定口罩預購活動，從OPEN小將、卡娜赫拉、角落小夥伴等，總計6款限量口罩，將限時發售。
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