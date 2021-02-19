共軍公布傷亡　分析：中印邊境結束階段性衝突

（中央社記者張謙香港19日電）中國官方解放軍報今天詳細報導了去年5月起的中印邊境軍事衝突，有分析認為，這反映出中印在邊境的階段性衝突已經結束。
去年5月以來，不少媒體報導中國和印度邊境爆發軍事衝突，印方其後公布有數十人傷亡，中國官方或軍方則沒有細說情況。解放軍報今天則首次刊登報導，詳述這次衝突過程，並指衝突中有4名解放軍死亡，但通篇沒有點名印度，只以「有關外軍」稱呼。對於解放軍報在事發超過半年後才透露衝突詳情，有分析指出，這符合中方或解放軍的一貫做法，待事情結束後才予以公布。相關分析表示，在衝突發生後，兩國關係一度緊張，但隨後雙方舉行軍事談判，前線部隊2月初開始實施「脫離接觸」，這說明中印邊境最壞情況已經過去。2月初也有媒體報導，解放軍部署在中印邊境的重型坦克99A及88A陸續撤離前線，反映出雙方正以實際行動落實「脫離接觸」協定。配合當前中印雙方逐步落實「脫離接觸」協定的訊息，有分析認為，相信北京方面覺得中印邊境的階段性緊張關係已告一段落，此時可以公布當時衝突的一些內情。不願具名的外交消息人士也指出，這則報導不點名印度，是中方對處理中印邊境問題的正面做法，相信中印邊境正開始脫離緊張狀況。也有分析指出，中印軍方達成的「脫離接觸」，雙方部隊可能會從實際控制區撤退數十公里，一旦再爆發衝突而重新部署的話，需要一段時間。（編輯：沈朋達）1100219