10多年的心願　大甲殯儀館聯外道路拓寬　會車不卡關

台中市大甲殯儀館東側聯外道路僅約4米寬，每逢吉日殯葬隊伍眾多，會車困難。市府編列總預算購地及工程費，預計將道路拓寬為8米，總長577公尺，由大甲區公所執行，預計今年7月下旬完工。市長盧秀燕今(19)日出席開工典禮表示，道路拓寬後將讓會車不再卡關，有效疏解車流，回應地方居民10多年來的心願。

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盧秀燕表示，大甲區開元路英才巷是大甲殯儀館主要聯外道路之一，現有道路寬度只有3.8至4.2米，每逢吉日殯葬隊伍眾多，常導致交通堵塞、會車困難，甚至曾有車輛因會車跌落田間，市府為回應地方10多年心願，編列總經費約3500萬元進行購地及工程費，規劃將道路拓寬為8米，感謝地方議員支持通過預算，完工後帶給甲安埔地區更便捷的交通。

民政局長吳世瑋說，大甲館是海線主要的殯儀館，服務範圍從北邊的苑裡到南邊的彰化，109年火化數量3,597具，平均一天9.8具，最多一天可達30具，禮廳最多使用量也達到15間，往來殯葬隊伍非常多，此次聯外道路拓寬後，將縮短喪葬隊伍通行時間，保障行車安全。

大甲區長顏金源表示，感謝市府及市議員協助，歷經10多年努力終於定案，此次拓寬工程所需經費由市府建設局挹注，由大甲區公所執行，工期約4個月，預計今年7月下旬完工。