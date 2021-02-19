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勸進朱立倫選總統　李慶安：黨主席可以不選

新頭殼newtalk

2021-02-19 16:22:08

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
中廣董事長趙少康日前證實重返國民黨，黨內主席改選群雄並起，直指2024總統大選。台北市議員秦慧珠17日在臉書發表「喂喂，朱立倫在嗎？」一文，透露前立委李慶安曾當面勸進國民黨前主席朱立倫：「主席可以不選，但應該不要放棄2024參選」。
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秦慧珠表示，年前與同為1999年進立法院的好友朱立倫、李慶安聚餐。她說，3個人後來一起成立「國改會」次團，談話也不必拐彎抹角。秦慧珠認為，大家都覺得朱立倫可惜了：「2015到2016年，朱的聲望、滿意度在藍綠政治人物中排名第1，贏過總統蔡英文、副總統賴清德，而那時候新北市長侯友宜、國民黨主席江啟臣、桃園市長鄭文燦都排不上名。
秦慧珠說，她當面問朱立倫去年國民黨大敗，何不參選黨主席？朱立倫回應，當時副主席郝龍斌先來看他，稱說要選黨主席；朱立倫則認為，國民黨一定要團結，他沒有一定非自己不可，「既然郝要選，他當然不好說要選」。
秦慧珠提到，李慶安在宴席中勸進朱立倫，「主席可以不選，但他應該不要放棄2024參選。」她自己則不諱言，「朱應該2021國民黨主席、2024總統都應該參選。」但朱立倫聽了2人的鼓勵，也沒透露什麼口風。
她懷疑，「5年後，蔡英文總統任期已進入第2任，其他人也都跑到朱前面，而朱猶然兀自『等待東風』？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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