獨居病婦命懸一線 警消破門救回一命
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-19 15:04:15
台中市豐原區一名獨居的陳姓婦人患有高血、糖反病等慢性病，日前身體不適昏迷在居住處，直到2天後梁姓友人因聯絡不上感覺有異而報警，警消人員前往探查，在門外聽得到屋內電話鈴聲卻無人回應，立即使用電鋸、鐵撬破門進入，發現陳婦身體虛弱趴臥床頭，趕緊將陳婦送醫，及時救回一命。
台中市警察局豐原分局頂街派出所所長張智凱指出，警方於16日晚上7點多接獲梁姓民眾報案，表示他已2天連繫不上陳婦，且陳婦住處的大樓管理員也未見陳婦外出，擔心可能已發生意外。警員林柏翔、蔡宗辰依循住址前往查看，發現陳婦所穿鞋子仍好端端地擺放門口，判斷陳婦並未外出，員警請梁男再次撥打陳婦手機後，屋內傳出鈴聲但無人回應，確定陳婦仍在屋內，警消趕緊以電鋸及鐵撬強制破門進屋查看，發現陳婦虛弱地趴在房間內的床尾，地板上有嘔吐物，生命狀況虛弱但仍有呼吸心跳，立刻送往豐原醫院急救，救治後狀況穩定。警方通知陳婦家屬趕來照料，家屬表示54歲的陳婦平時獨居，患有糖尿病及高血壓等慢性疾病，突然暈倒家中並連續2天未進食，身體虛弱無法向外界求救，幸好警消人員和梁姓友人及時救援，否則可能就此病逝。