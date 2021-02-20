NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

緬北密支那狀況惡化　頻傳軍警暴力對付抗議民眾

中央社

2021-02-20 06:14:32

▲緬甸軍方發動政變，北部克欽邦的密支那市頻傳軍警用武力對付和平抗議民眾，甚至報導的記者也被驅趕或逮捕，緬甸民眾擔憂密支那情況惡化，疾呼國際社會關注當地狀況。圖為15日在示威行動中遭逮捕的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍方發動政變，北部克欽邦的密支那市頻傳軍警用武力對付和平抗議民眾，甚至報導的記者也被驅趕或逮捕，緬甸民眾擔憂密支那情況惡化，疾呼國際社會關注當地狀況。圖為15日在示威行動中遭逮捕的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者呂欣憓曼谷19日專電）緬甸軍方發動政變，北部克欽邦的密支那市頻傳軍警用武力對付和平抗議民眾，甚至報導的記者也被驅趕或逮捕，緬甸民眾擔憂密支那情況惡化，疾呼國際社會關注當地狀況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸民眾發起公民不服從運動，連日來全國各大城市都有大批民眾走上街頭抗議，軍政府逮捕上百名的反政變社運人士。
緬甸北部克欽邦（Kachin）首府密芝那市（Myitkyina）的民眾今天早上再度走上街頭抗議，但遭到軍警以暴力驅趕，緬甸民眾在推特上傳的影片和照片顯示，軍警持警棍和槍追趕民眾，甚至還直接拿槍口對著民眾。
不只民眾遭到驅趕，在現場採訪的記者同樣遭到驅離，緬甸媒體74 Media記者在臉書上傳的直播影片顯示，當記者正在拍照時，遭到警察威嚇離開現場。
這並非密支那軍警第一次動用武力對付抗議群眾和記者，14日密芝那市外的一座發電廠有民眾聚集抗議，軍人發射催淚瓦斯，並向發電廠外頭的示威群眾開槍，警方當天逮捕至少5名在現場報導的記者。
緬甸網友在推特指出密支那的狀況持續惡化，軍警使用暴力頻傳，情況比仰光（Yangoon）還糟，呼籲國際媒體和社會提高對密支那及其他城市的關注。
第一大城仰光和第二大城曼德勒（Mandalay）今天持續有民眾上街抗議，民眾高舉「尊重我們的選票」、「釋放翁山蘇姬」、「拒絕軍事政變」等標語和平遊行。（編輯：陳惠珍）1100219
關鍵字

NOW民調中心

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
5.56%94.44%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.57%55.43%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
60%40%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀