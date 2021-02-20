緬北密支那狀況惡化　頻傳軍警暴力對付抗議民眾

緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸民眾發起公民不服從運動，連日來全國各大城市都有大批民眾走上街頭抗議，軍政府逮捕上百名的反政變社運人士。緬甸北部克欽邦（Kachin）首府密芝那市（Myitkyina）的民眾今天早上再度走上街頭抗議，但遭到軍警以暴力驅趕，緬甸民眾在推特上傳的影片和照片顯示，軍警持警棍和槍追趕民眾，甚至還直接拿槍口對著民眾。不只民眾遭到驅趕，在現場採訪的記者同樣遭到驅離，緬甸媒體74 Media記者在臉書上傳的直播影片顯示，當記者正在拍照時，遭到警察威嚇離開現場。這並非密支那軍警第一次動用武力對付抗議群眾和記者，14日密芝那市外的一座發電廠有民眾聚集抗議，軍人發射催淚瓦斯，並向發電廠外頭的示威群眾開槍，警方當天逮捕至少5名在現場報導的記者。緬甸網友在推特指出密支那的狀況持續惡化，軍警使用暴力頻傳，情況比仰光（Yangoon）還糟，呼籲國際媒體和社會提高對密支那及其他城市的關注。第一大城仰光和第二大城曼德勒（Mandalay）今天持續有民眾上街抗議，民眾高舉「尊重我們的選票」、「釋放翁山蘇姬」、「拒絕軍事政變」等標語和平遊行。（編輯：陳惠珍）1100219