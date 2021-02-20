邱國正接國防部長　專家： 採購M109A6自走砲車是要務

《全球防衛雜誌採訪主任》陳國銘受訪表示，國防部長走馬上任稀鬆平常，重點是看能力，邱國正在軍中被封為專管頭皮與草皮的「兩皮將軍」，太注重細節其實不是好事，軍隊儀容等軍隊生活紀律應該是士官長、基地指揮官等中低階軍官負責。陳國銘指出，國防部長等高階將領重要任務是思索戰略方向、幫部內爭取預算、解決國防部與地方縣市用地的軍民紛爭等。國防部是全國最大的公務員體系，事情相當多，所以部長不好當，軍紀問題應該由低階軍官、基地指揮官負責，國防部長要思索的是軍購問題，而不是把軍記放在「兩皮」等細節上。美國總統川普去年卸任前宣布一系列對台軍售，但是卻缺少M109A6自走砲車與智慧型水雷。陳國銘認為，陸軍裝甲兵科出身的邱國正接任國防部長，應當把向美爭取出售M109A6自走砲車列為重要任務。國軍現有200多輛M109A2與M109A5型自走砲車，服役於陸軍與海軍陸戰隊。多年來陸軍一直向美爭取採購100多輛M109A6型自走砲車。M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲車改良重點為強化戰場生存性，具有其他構型均未配備的自動射擊管制系統（Automatic Fire Control System，AFCS）、全球定位／導航系統系統（Global Position／Navigation System）、單頻地空無線電系統、炮口測速雷達、火砲自動射擊管制系統等。M109A6主要武裝配備為一門M284型155公釐╱39倍徑榴砲，能夠發射M203╱M203 A1型砲彈，最大射程可達30公里，採用強化的新型砲口制退器和新的砲膛排煙器。M109A6高度資訊化，可遂行獨立作戰，不需要配合射擊指揮車，從接獲命令到發射第一發砲彈，M109A6只需要1分鐘的準備時間。