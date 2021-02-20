邱國正接國防部長　專家： 採購M109A6自走砲車是要務

蔡政府國安團隊在農曆年後進行人事調動，總統府昨（19）日宣布由邱國正接任國防部長、邱太三接任陸委會主委、陳明通轉任國安局長、嚴德發轉任國安會諮詢委員。專家認為，邱國正接任國防部長，採購

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帕拉丁（Paladin）自走砲車

M109A6主要武裝配備為一門M284型155公釐╱39倍徑榴砲，能夠發射M203╱M203 A1型砲彈，最大射程可達30公里，採用強化的新型砲口制退器和新的砲膛排煙器。

M109A6只需要1分鐘的準備時間。