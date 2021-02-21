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德媒指病毒源自武漢實驗室　中使館：疫情是天災

中央社

2021-02-21 16:26:14

▲▼世衛專家小組於2月初赴武漢，拜訪了華南海鮮市場、武漢病毒研究所(實驗室)、湖北省動物疾控中心等地點。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國媒體指控COVID-19為試驗室外洩，中國大使館反駁此為天災。圖為WHO專家小組前往武漢實驗室等地進行調查。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北21日電）中國駐德國大使館昨天發表文章，對德國第一大報「畫報」報導2019冠狀病毒疾病（COVID-19）是「武漢實驗室洩漏」等表示不滿，並稱「疫情是天災，中國同其他國家一樣，都是受害者」。
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中國駐德國大使館昨天在官方網站發表文章，稱「畫報」（Bild）日前「再次發表消息和評論，散布和炒作所謂的『武漢實驗室洩露』的『陰謀論』、『中國責任論』、『賠償論』。」
文章稱，「疫情是天災，中國同其他國家一樣，都是受害者」。
文章表示，武漢病毒研究所P4實驗室具有嚴格的防護設施和措施。在2019年12月30日接收COVID-19患者的首批檢測試樣前，「該所完全沒有接觸過、研究過或者保存過新冠病毒」。
文章指稱，疫情發生以來，中方國際通報的管道始終快速、及時、公開、透明。中國政府和世界衛生組織（WHO）雙方公布的時間線是清晰有力的明證。
這並非中國駐外國大使館首次出面反駁COVID-19病毒起源武漢的說法。
英國首相強生（Boris Johnson）日前被問及誰應當為疫情源頭資訊缺乏透明度負責時，就表示「很顯然大部分證據似乎表明，疫情起源於武漢」。中國駐英國大使館當時就以發言人名義駁斥，並稱中方始終堅持開放、透明的態度。（編輯：賴言曦/翟思嘉）1100221
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