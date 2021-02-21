章子怡拍親密戲　竟有人在旁邊不斷打嗝

章子怡首次主演的電視劇《上陽賦》，目前正在「GTV八大劇樂部」YouTube熱播，戲裡她與周一圍先婚後愛，兩人的親密劇照也跟著曝光，而負責

平面劇照拍攝及視覺設計

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章子怡飾演乳名阿嫵的王儇，和周一圍飾演的蕭綦，在《上陽賦》裡有不少甜膩互動，因而被粉絲封為「5（嫵）7（綦）」CP，

曹凱評

被問及，在拍攝他們兩人親密戲時是否會尷尬？曹凱評表示，他拍攝習慣是有抓到他要的畫面，就不會多停留在現場，不會讓主角覺得有鏡頭一直對著他們。

▲章子怡（左）和周一圍被封為「57CP」。（圖／八大電視提供）

曹凱評還說，章子怡有時會在現場自己CUE，當她覺得場景不錯、戲的氛圍很好，就會請他拍照，正因為他們早已有過合作，對彼此也有熟識及信任感，「我們從電影

《

太平輪

》

開始合作，有一定的熟識度，當時我看起來滿稚嫩的，可能對她也沒有威脅性，所以她對我都很好，滿照顧我的，即便第一次對著她拍照，她還是對我很好，後來我還教她如何使用相機。」

▲平面劇照拍攝及視覺設計的曹凱評，和章子怡是熟識。（圖／八大電視提供）

曹凱評更透露：「我拍到什麼就會直接給她（章子怡）看，那她也會當面分享她的想法，兩人合作是很舒服的，沒有距離感。私底下也會聊天，也會分享照片給她，她都會第一時間反饋給我。與她合作不會有壓力，是一個很好的姊姊。」