鄰居「嗨拿壯陽藥」卻認錯老婆 背著正宮失控行房
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-21 17:51:01
韓劇《Penthouse上流戰爭2》20日晚播出第2集，殺父、搶人老公的惡女千書真（金素妍 飾）得到現世報，夢想成為第一女高音的她，喉嚨檢查出不明腫瘤，導致演唱會無法表演，找來鄉下女老師代唱，未料對方竟是前夫允哲（尹鐘焄 飾）的老婆吳允熙（柳真 飾）。此外，允哲當上知名壯陽藥公司老闆，衣錦還鄉還把股份分給鄰居，結果55樓的奎鎮（奉太奎 飾）太嗨喝醉，竟把45樓的瑪莉（申恩慶 飾）認成老婆，2人直接在客廳「開戰」。 精彩片段點此觀看。
以下有劇情透露，慎入！！！ 千書真休掉允哲後，允哲到美國創事業，一年後衣錦還鄉，眾人得知他當上研發知名壯陽藥的生物科技公司老闆，態度180度大轉變。而允哲為了報仇，拉攏其他鄰居，表示要將股票分給大家，55樓的奎鎮夫婦、45樓的瑪莉立刻選邊站，讓書真與朱丹泰（嚴基俊 飾）非常難堪。 奎鎮嗨拿壯陽藥公司股份，開心到喝醉，與老婆、鄰居瑪莉回到自家住處時，突然寬衣解帶，更把瑪莉誤認成老婆，深情擁吻對方，嚇到獨守空閨多年的瑪莉，但她最後按捺不住情慾，2人隔著一道牆「開戰」，讓原本都在互相出軌的「Hera Palace」住戶，再多一戶外遇名單。 此外，作惡多端的書真，在演唱會開演之際，發現喉嚨長腫瘤，醫生更告知不好好休養「以後都無法唱歌」，心急的她決定找代唱完成演唱會，等到表演結束後，書真因代打的「歌聲太完美」起疑心，才發現對方竟是前夫的老婆吳允熙，找代唱把柄被發現，允熙的復仇之路離成功邁進一大步。《Penthouse上流戰爭 第二季》每周六、日上午10點於愛奇藝國際站獨播；2月24日每周三起，於中華電信MOD播出。
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