NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

出書慘遇腎結石發作　ALIZABETH娘娘大讚台灣健保

記者翁新涵/台北報導

2021-02-21 18:19:01｜2021-02-21 19:21:11

▲ALIZABETH娘娘（中）大讚台灣健保。（圖／記者林柏年攝）
▲ALIZABETH娘娘（中）大讚台灣健保。（圖／記者林柏年攝）
來自泰國的網紅Alizabeth娘娘今（21）日舉辦《不被認同才與眾不同》簽書會，並透露新書籌備過程中，他的腎結石突然發作，痛不欲生，最後是靠便利的台灣健保，幫他處理好腎結石，令Alizabeth娘娘稱讚不已。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Alizabeth娘娘表示自己這本新書，雖然只花了３個月就完成，但其間卻因為腎結石攪局，痛苦不已，彷彿像是「女人生小孩的痛」，不過幸虧有台灣便利的健保，讓他只花了少少的錢就開刀解決腎結石的問題，不禁令Alizabeth娘娘驚嘆不已。
▲▼Alizabeth娘娘籌備新書過程，腎結石突然發作。（圖／記者林柏年攝）
▲▼Alizabeth娘娘籌備新書過程，腎結石突然發作。（圖／記者林柏年攝）
▲▼Alizabeth娘娘籌備新書過程，腎結石突然發作。（圖／記者林柏年攝）
由於疫情限制，Alizabeth娘娘也首度沒有回泰國過年，不過許多店面都沒有開，他只好宅在家裡吃飽了睡、睡飽了吃，但他還是希望回泰國過潑水節，希望屆時能吃到家鄉的道地料理。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.21%95.79%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
43.86%56.14%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
57.86%42.14%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀