出書慘遇腎結石發作 ALIZABETH娘娘大讚台灣健保
記者翁新涵/台北報導
2021-02-21 18:19:01｜2021-02-21 19:21:11
來自泰國的網紅Alizabeth娘娘今（21）日舉辦《不被認同才與眾不同》簽書會，並透露新書籌備過程中，他的腎結石突然發作，痛不欲生，最後是靠便利的台灣健保，幫他處理好腎結石，令Alizabeth娘娘稱讚不已。
Alizabeth娘娘表示自己這本新書，雖然只花了３個月就完成，但其間卻因為腎結石攪局，痛苦不已，彷彿像是「女人生小孩的痛」，不過幸虧有台灣便利的健保，讓他只花了少少的錢就開刀解決腎結石的問題，不禁令Alizabeth娘娘驚嘆不已。由於疫情限制，Alizabeth娘娘也首度沒有回泰國過年，不過許多店面都沒有開，他只好宅在家裡吃飽了睡、睡飽了吃，但他還是希望回泰國過潑水節，希望屆時能吃到家鄉的道地料理。
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