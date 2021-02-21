NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

歐陽娜娜、賴冠霖PO文「祖國山河一寸不能丟」　引發熱議

記者翁新涵/綜合報導

2021-02-21 21:40:09

▲歐陽娜娜（左）、賴冠霖PO文「祖國山河一寸不能丟」。（圖／歐陽娜娜、賴冠霖微博）
▲歐陽娜娜（左）、賴冠霖PO文「祖國山河一寸不能丟」。（圖／歐陽娜娜、賴冠霖微博）
歐陽娜娜和賴冠霖近日在微博，針對大陸和印度邊境發生大規模軍事衝突，造成4名解放軍陣亡的新聞，發文並附上標籤強調「祖國山河一寸不能丟」，意外引起熱烈討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀

由於大陸官方媒體證實有4名軍人在中印衝突喪生，之後不少大陸藝人跟著轉發相關貼文，而歐陽娜娜也轉發《人民日報》的貼文，並寫下：「向邊防英雄們致敬，謝謝您們的守護。大好河山，寸土不讓。」最後還標註「祖國山河一寸不能丟」。

▲歐陽娜娜貼文祖國山河一寸不能丟」。（圖／歐陽娜娜微博）
▲歐陽娜娜貼文「祖國山河一寸不能丟」。（圖／歐陽娜娜微博）
而賴冠霖則是轉發《央視新聞》貼文，並寫下：「謝謝你們的守護，致敬邊防軍人！」並同樣標註「祖國山河一寸不能丟」，兩人的發文內容同時引起大陸網友的熱議，不少人表示被他們的舉動感動，但也有網友諷刺：「他們只認識人民幣」、「台灣健保也不能丢」等，引起一陣討論。
▲賴冠霖貼文「祖國山河一寸不能丟」。（圖／賴冠霖微博）
▲賴冠霖貼文「祖國山河一寸不能丟」。（圖／賴冠霖微博）
 
關鍵字

NOW民調中心

您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
3.96%96.04%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.18%55.82%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.16%41.84%
2021-02-15-2021-02-21
即時
推薦閱讀