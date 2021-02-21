歐陽娜娜、賴冠霖PO文「祖國山河一寸不能丟」　引發熱議

由於大陸官方媒體證實有4名軍人在中印衝突喪生，之後不少大陸藝人跟著轉發相關貼文，而歐陽娜娜也轉發《人民日報》的貼文，並寫下：「向邊防英雄們致敬，謝謝您們的守護。大好河山，寸土不讓。」最後還標註「祖國山河一寸不能丟」。而賴冠霖則是轉發《央視新聞》貼文，並寫下：「謝謝你們的守護，致敬邊防軍人！」並同樣標註「祖國山河一寸不能丟」，兩人的發文內容同時引起大陸網友的熱議，不少人表示被他們的舉動感動，但也有網友諷刺：「他們只認識人民幣」、「台灣健保也不能丢」等，引起一陣討論。
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記者翁新涵/綜合報導
2021-02-21 21:40:09
由於大陸官方媒體證實有4名軍人在中印衝突喪生，之後不少大陸藝人跟著轉發相關貼文，而歐陽娜娜也轉發《人民日報》的貼文，並寫下：「向邊防英雄們致敬，謝謝您們的守護。大好河山，寸土不讓。」最後還標註「祖國山河一寸不能丟」。而賴冠霖則是轉發《央視新聞》貼文，並寫下：「謝謝你們的守護，致敬邊防軍人！」並同樣標註「祖國山河一寸不能丟」，兩人的發文內容同時引起大陸網友的熱議，不少人表示被他們的舉動感動，但也有網友諷刺：「他們只認識人民幣」、「台灣健保也不能丢」等，引起一陣討論。
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