歐陽娜娜、賴冠霖PO文「祖國山河一寸不能丟」　引發熱議

歐陽娜娜和賴冠霖近日在微博，針對大陸和印度邊境發生大規模軍事衝突，造成4名解放軍陣亡的新聞，發文並附上標籤強調「祖國山河一寸不能丟」，意外引起熱烈討論。

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由於大陸官方媒體證實有4名軍人在中印衝突喪生，之後不少大陸藝人跟著轉發相關貼文，而歐陽娜娜也轉發《人民日報》的貼文，並寫下：「向邊防英雄們致敬，謝謝您們的守護。大好河山，寸土不讓。」最後還標註「祖國山河一寸不能丟」。

▲歐陽娜娜貼文「祖國山河一寸不能丟」。（圖／歐陽娜娜微博）

而賴冠霖則是轉發《央視新聞》貼文，並寫下：「謝謝你們的守護，致敬邊防軍人！」並同樣標註「祖國山河一寸不能丟」，兩人的發文內容同時引起大陸網友的熱議，不少人表示被他們的舉動感動，但也有網友諷刺：「他們只認識人民幣」、「台灣健保也不能丢」等，引起一陣討論。