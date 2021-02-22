陳意涵忘記老公生日 導演許富翔生悶氣轉身做這件事
記者翁新涵/台北報導
2021-02-22 21:40:00
公視繼2018年推出《你的孩子不是你的孩子》成功引發熱議之後，開發出「你的不是你的」系列劇集《你的婚姻不是你的婚姻》，延續微科幻的風格，以5個單元、5個導演呈現「半幸福婚姻」的故事，今（22）日也舉辦發布記者會，其中導演何潤東和許富翔的婚姻狀況，尤其受人注目。
何潤東直言，拍攝《恭請光臨曾賈府喜事》這個單元，並不是要告訴大家婚姻有多好或多不好，而是要去思考婚姻並不只是一句「我愛你，我們結婚吧！」他認為婚後會面臨很多難題，兩人關係也不是一帆風順就最好，反而是遇到困難後再一起去克服，婚姻才不會不堪一擊。他還透露老婆Peggy超愛洗碗，直言「我真是太幸福了！」因為他以前在加拿大打工經常洗碗，讓他非常討厭，如今有愛整理家務的Peggy代勞，難怪何潤東笑開懷。接著，他又大讚老婆主動買PS5送他，讓何潤東在忙碌工作之餘，可以放鬆一下心情。許富翔則坦言，這是自己第一次拍攝以婚姻為主軸的戲劇《命運事件簿》，當聊到自己與老婆陳意涵之間的婚姻保鮮之道，他透露在日常生活中會放入一點新的小變化，「譬如會問意涵要不要剪短髮，這樣我就有個新老婆了。」不過有件事卻讓許富翔有點小抱怨，因為陳意涵比較少根筋，曾經忘記他的生日，他說：「會生氣啊！但我不會翻臉，就只是生悶氣，然後到快過12點的時候，我才跟她說今天是我的生日，接著就去睡覺了。」可是，陳意涵卻不會忘掉兒子的生日，不禁讓許富翔多牢騷了幾句。