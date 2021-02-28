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龜山島就在窗外！宜蘭最新溫泉旅宿　頂樓獨享高空戲水池

記者陳致宇／台北報導

2021-02-28 19:30:00

了了礁溪
▲宜蘭近期也有不少話題飯店相繼開業，像是位在礁溪的最新旅宿「了了」，頂樓客房擁有戶外戲水池的客房，若天氣晴朗，還可以遠眺龜山島。（圖／了了礁溪）
宜蘭依山傍海，是不少人心中的度假首選，無論是想要泡溫泉放鬆，或是到海邊踏浪戲水，都是不錯的選擇，近期也有不少話題飯店相繼開業，像是位在礁溪的最新旅宿「了了」，全館僅有 31 間客房，建築採用對環境相對友善的建材與台灣在地工藝的傢俱傢飾，希望讓旅客享受親近自然、實踐慢活的旅宿空間；至於在頭城新開幕的「蘭陽烏石港海景酒店」則是當地規模最大的度假飯店，可以一次欣賞到龜山朝日、巃嶺夕煙、西峰爽氣、石港春帆等蘭陽美景。
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▲建築設計由自然洋行曾志偉團隊操刀，外層由不規則的圓弧形竹圍籠罩，從各角度欣賞都有不同面貌。（圖／了了礁溪）
▲建築設計由自然洋行曾志偉團隊操刀，外層由不規則的圓弧形竹圍籠罩，從各角度欣賞都有不同面貌。（圖／了了礁溪）
▲全館共有
▲全館共有 31 間客房、 7 種房型，室內坪數 9 至 25 坪不等，每間客房都有自己的獨立湯屋。（圖／了了礁溪）
了了礁溪距離轉運站步行約 3 至 5 分鐘，建築設計由自然洋行曾志偉團隊操刀，外層由不規則的圓弧形竹圍籠罩，從各角度欣賞都有不同面貌；全館共有 31 間客房、 7 種房型，室內坪數 9 至 25 坪不等，每間客房都有自己的獨立湯屋，位在頂樓「日出房」則是唯一擁有戶外戲水池的客房，若天氣晴朗，還可以遠眺龜山島；「山丘房」則是唯一將湯屋安排在窗邊的房型， 在泡湯的同時，欣賞遠方山海，身心感官同時得到舒緩放鬆。
▲飯店早午餐最晚供應至下午
▲飯店早午餐最晚供應至下午 1 時，即使睡到中午退房也不用擔心餓肚子。（圖／了了礁溪）
業者表示，為提供旅客更好的服務及住宿環境，同時也讓旅客回歸簡單質樸的慢旅體驗，客房皆採用一泊二食套裝銷售，試營運期間房價最低 55 折起，餐飲會依照不同季節設計菜單，採用宜蘭當地食材入菜，值得一提的是，飯店早午餐最晚供應至下午 1 時，即使睡到中午退房也不用擔心餓肚子。另外飯店每季邀請藝術家進駐策展，策劃各種主題活動與課程，也會從在地人的視角，協助旅客安排特色深度旅遊行程。
▲頭城新開幕的「蘭陽烏石港海景酒店」是當地規模最大的度假飯店。（圖／烏石港海景酒店）
▲頭城新開幕的「蘭陽烏石港海景酒店」是當地規模最大的度假飯店。（圖／烏石港海景酒店）
▲；全館擁有135間景觀客房，山嵐客房盡覽雲霧繚繞的山間美景，海藍客房網羅浩瀚無際的蔚藍海岸。（圖／烏石港海景酒店）
▲全館擁有135間景觀客房，山嵐客房盡覽雲霧繚繞的山間美景，海藍客房網羅浩瀚無際的蔚藍海岸。（圖／烏石港海景酒店）
▲飯店可以可以一次欣賞到龜山朝日、巃嶺夕煙、西峰爽氣、石港春帆等蘭陽美景。（圖／烏石港海景酒店）
▲飯店可以可以一次欣賞到龜山朝日、巃嶺夕煙、西峰爽氣、石港春帆等蘭陽美景。（圖／烏石港海景酒店）
此外，鄰近頭城烏石港的蘭陽烏石港海景酒店，全館共有 135 間客房，是當地規模最大的度假飯店，從客房就能分別欣賞到龜山朝日、巃嶺夕煙、西峰爽氣、石港春帆等蘭陽 8 景的其中 4 景；館內除了茶苑、泳池、書閣等設施，海景全日餐廳供應全天候自助餐，以漁港現流魚獲和蘭陽在地蔬食入饌，一次品嚐多種海鮮料理。
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