一月寒流達8天高於平均 氣象局：春季仍有冷氣團來襲
記者陳致宇／台北報導
2021-02-23 11:35:06｜2021-02-23 11:36:10
受到寒流接連影響，今年 1 月，寒流日數達8天，多於氣候平均值 5.3 天，氣象局今（ 23 ）日舉行春季展望記者會，預估 3 至 5 月氣溫接近正常，但仍有北方冷氣團南下影響台灣天氣，發生時間不確定，至於雨量部分，以過去一季而言，西半部及東南部的降雨量則大致偏少，其中新竹以南的降雨量僅約氣候平均值的 3 至 6 成，研判春季雨量仍為偏少至正常，呼籲大家還是要節約用水。
氣象局預報中心主任呂國臣表示，回顧冬季天氣變化，今年 1 月上旬至中旬的氣溫偏低，寒流日數達 8 天，多於氣候平均值（ 1991 至 2020 年平均）的 5.3 天。降雨部分，呂國臣指出，過去一季各地氣溫仍較氣候平均值為暖，雖然全台雨量 260.7 毫米，與同期平均值 266.4 毫米差異不大，但降雨區域主要集中於東北部，西半部及東南部的降雨量則大致偏少，其中新竹以南的降雨量僅約氣候平均值的 3 至 6 成。展望春季，目前赤道太平洋中部和東部的海洋與大氣結構仍呈現逐漸減弱的反聖嬰形態，預估將在夏季回到正常；另由歷史資料分析顯示，反聖嬰隔年 3 月的台灣西半部雨量可能偏少，且 2000 年後的 3 至 4 月雨量及雨日亦有偏少的特徵，氣象局研判，今年 3 至 4 月的雨量為偏少至正常， 3 至 5 月的平均氣溫則以接近正常的機率較大。呂國臣提醒， 3 月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，仍應注意保暖，但發生時間不確定；至於是否還會有機會生成颱風，呂國臣認為冬季、春季太平洋生成颱風很正常，只是數量較少， 6 、 7 月颱風季會比較多。