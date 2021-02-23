愛花人士有福了 南市議會百花展盆花開放民眾免費索取
記者林怡孜/台南報導
2021-02-23 14:07:52
台南市議會百花齊放展從去年(109)12月18日起開展，萬紫千紅盛開的花朵吸引了無數民眾前來欣賞。議長郭信良今(23)日表示，為了讓這些盆花能夠繼續綻放，讓盛開的美景再延續，將開放民眾及民間團體免費索取。希望愛花人士可以好好照顧這些植栽，延續它們的美麗。
郭信良指出，為了慶祝縣市合併升格10週年，台南市府會去年12月起推出一系列活動，率先登場的就是百花齊放展，於議會周邊展出了近百種，約莫3萬株的花草，讓議會前廣場及周邊充滿繽紛色彩，深得民眾好評。展出至已68天，許多花朵仍然欣欣向榮，遠遠看過來，議會被鮮花包圍簇擁，多采多姿，煞是美觀。百花齊放展預計展至2月26日，過後就要請廠商前來將花撤走，然而郭信良發現至少有數千株的盆花還開放得很嬌豔。為了不讓這些美麗的花卉枯萎，決定開放民眾在2月24日(星期三)及25日(星期四)這兩日可自由索取。每位民眾以索取10株為原則，若是社區及團體前來索取，則不受10盆的限制。議會總務組表示，百花齊放花架上的植栽都可以拿取，開放索取時間為上午9點半到下午5點(中午12點到1點半不開放)。歡迎民眾自帶鏟子及空盆前來，現場有議會人員可協助取花，請愛花人士把握時間、踴躍索取。...