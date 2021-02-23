佳冬拜新丁突破傳統納入女嬰新枝 潘孟安讚落實男女平權
記者郭凱杰／屏東報導
2021-02-23 20:30:00
為迎接客家六堆300年，屏東縣政府舉辦配合四季春祈、夏遊、秋收、冬福系列慶典，而元宵將至，佳冬千山公侯宮迎丁活動提前於今(23)日舉行。縣長潘孟安表示，今年不僅擴大辦理百年福廠拜新丁的習俗，更突破傳統，除原有的男嬰新丁外更納入女嬰新枝，以彰顯男女平權的普世價值，也期許透過活動舉辦，讓更多人了解客家優良的文化傳承，不僅能夠與時俱進，也能夠發揚光大。
客家六堆地區從春節到元宵間、祈求保佑男丁平安長大的「作福拜新丁」流傳已久，其中以屏東縣佳冬六根庄（佳冬、六根2村）千山公候宮的祭拜場所「福廠」最特別，隨著男女平權意識高漲，今年打破144年重男輕女傳統，首度開放新生女嬰家長進場放置供品；佳冬「作福新丁祭」今天登場，縣長潘孟安到場祈福。 今年將擴大新丁祭的傳統活動內容，諸如掛平安燈、客家盤花藝術、擲筊得金鏟等相關活動，歡迎民眾一同前來參與。縣府也提醒，雖然疫情稍稍趨緩，但仍不能掉以輕心，在慶祝六堆300年之際，也要呼籲民眾配合中央防疫政策。縣府再次強調「防疫為先，生活如常」的原則，參與各項活動的民眾務必遵守全程須佩戴口罩、禁止飲食等防疫規範。潘孟安表示，迎新丁活動在客家文化以具有悠長的歷史，家家戶戶皆非常重視該活動，透過向神明祈求該年平安豐收，也祈求伯公庇佑男丁健康長大，但有鑑於現今男丁女嬰皆相當可貴，因此此次迎新丁活動更創先將女嬰新枝納入，一同保庇男丁女枝皆能平安順利成長，期許透過將傳統文化融入現代思想，讓客家文化能隨時代變化及傳承。