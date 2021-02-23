月津港藝術燈飾美翻鹽水 228連假遊台南絕對驚喜滿分

每年都獲民眾高度好評的月津港燈節今年因疫情而停辦，但已完成的12件藝術裝置搭配常設光環境造景，在春節期間依舊吸引許多遊客前來遊賞。眼看元宵節與228連假即將到來，台南市長黃偉哲特地於今(23)日晚間前往月津港親水公園、八角樓視察，除提醒民眾要落實防疫措施戴口罩、保持安全社交距離外，也歡迎全國朋友把握元宵及228連假期間造訪鹽水，享受美麗浪漫的藝術光景。

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▲黃偉哲前往鹽水八角樓視察月津港燈飾佈置情況（圖／記者林怡孜攝，2021,02,23）

× ▲黃偉哲前往鹽水八角樓視察月津港燈飾佈置情況（圖／記者林怡孜攝，2021,02,23）

黃偉哲表示，月津港親水公園的藝術燈飾大多都已經布置好了，每年都吸引大批人潮前來欣賞，絕對是國際級水準。只要民眾不群聚，做好防疫措施，大家都可以來月津港這個充滿人情味的地方吃美食、看美景。歡迎大家來鹽水小鎮，看看月津港燈節的絕美燈飾，保證感動在心中。

台南文化局指出，月津港燈節自縣市合併以來參觀人次屢創新高，早已成為鹽水蜂炮之外，又一國際級的文化節慶活動，燈飾作品不侷限於傳統元宵花燈樣式，別具浪漫燈光水色，絕對是元宵佳節不可錯過的超好拍景點；今年燈節停辦後市府仍在做好防疫準備下開放已完成的作品，就是希望藝術家辛苦創作的成果不會白費，未來也不排除再擇期續辦燈節。

今年月津港燈節已完成的12件藝術裝置，作品精彩紛呈，更意外在網路上引起許多討論迴響；如作品「魔動時刻」是藝術家林建志從水道蜿蜒的鹽水小鎮裡，想像從水底召喚出守護月津港的力量，側看是鹽水八角樓的意象，正看則是兒時記憶中的爆紅卡通「魔動王」，引起許多七年級生的高度共鳴。

此外禹禹藝術工作室「拾光計畫-拾光」，創作一個被光痕交疊的種子造型，象徵土地上生命的運行，搭配竹光效果，吸引許多民眾打卡拍照；而藝術家姚仲涵「光電獸#24 蜂炮城」，以新完成的渡槽橋演繹炮城的意象，提供民眾另一種蜂炮聲光體驗。

▲禹禹藝術工作室作品「拾光」（圖／台南市政府提供）

× ▲禹禹藝術工作室作品「拾光」（圖／台南市政府提供）

月津港燈節在今年邁入第十個年頭，作品將展示至3月1日，加上遍布在鹽水街道巷弄的「漫月美行動特展」，黃偉哲邀請民眾元宵節及228連假衝台南一波，到鹽水穿街走巷探索美麗的藝術燈飾，為假期留下浪漫的回憶。