辜仲諒「揪團」接手大巨蛋 柯文哲：至少他沒不好的紀錄
記者丁上程／台北報導
2021-02-24 15:20:33｜2021-02-24 15:24:26
遠雄大巨蛋去年8月才順利通過重新復工，而根據週刊媒體報導，遠雄方面因為與北市府纏訟許久，早已決定只負責興建，不打算進行後續營運，也因此積極尋求買家。而由中信慈善基金會董事長辜仲諒號召的企業集團，傳出有意收購大巨蛋。對此台北市長柯文哲今（24）日上午回應，表示大巨蛋還是得按規定，拿到使用執照後才能進行股權轉移，並表示「至少辜仲諒也沒什麼不好的紀錄」。
根據週刊媒體報導，預定在今年6月開始試營運的遠雄大巨蛋，傳出遠雄因為與北市府纏訟過久，只打算儘速蓋完大巨蛋並且脫手，不打算插手後續營運。而傳出辜仲諒以個人身分出資，並號召多家企業成立的台日投資團隊，不以單一企業的名義，而是以團隊的模式，將取代遠雄集團成為未來大巨蛋的經營團隊。對此柯文哲在接受媒體訪問時，對此作出回應。「這我要出門前有特別問了一下，反正BOT案要蓋完拿到使用執照，才能做股權的轉移。」柯文哲說，「所以現階段他們還是要很認真把大巨蛋蓋完，在沒拿到使用執照之前，講這些都是沒有用的」。而現場媒體也追問，如果對比遠雄集團創辦人趙藤雄，會對辜仲諒更有信心？對此柯文哲語帶玄機回應「至少辜仲諒也沒什麼不好的紀錄啊！」