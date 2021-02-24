特企／韓國FSN「Zoomee網紅平台」　打造社群新生態

「網紅其實不氾濫，是社群媒體讓我們開始發揮影響力！」Zoomee網紅媒合平台的CEO梁光洙這麼說。2020年可以說是社群媒體的大年，Facebook、Instagram、LINE、Tiktok...等軟體，成為疫情當中人們最重要的生活工具，更是許多內容創作者的搖籃。

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然而，進入後社群時代以後，隨著數位生態變遷，比起高流量知名網紅，品牌開始更重視互動率，也就是說不管小眾大眾，只要有人喜愛你，將你視為生活中的意見領袖，每個人都可以在自己耕耘的社群中成為Influencer。

用三年，給台灣一個全新網路社群生態

韓國最大行動廣告集團FSN於2017年以「Zoomee網紅平台」進駐台灣，社群媒體的崛起，資訊分享變得簡單又快速，早在韓國，同樣的平台蒐集了多元實惠的廣告活動，讓網紅在慣用的社群上分享，就可以賺取收益，不只與朋友、粉絲打造互惠互動，還可以建立被動收入。

不限身分、免會費，被笑譽：「佛系平台」

Zoomee強調「零門檻」的營運方針，不管百萬網紅還是一般上班族，即便分享在長輩群組，只要有人因你的推薦感興趣，透過專屬連結完成指定動作，你就可以得到一筆收入；「佛系平台」的Zoomee也不向會員收取任何費用，因為有著領先亞洲的廣告數據系統和多年網紅行銷經驗，平台早已拆分好利潤，讓會員實做實拿。

成功創新還不夠，得先打破「不信任感」

即便已有高達15,000名會員，CEO梁光洙苦笑著說：「還是會有人把我們當成直銷或傳銷，不過我們是純粹想把『分享』這件事情變得有趣而已。」沒有複雜的拉下線會員機制，也杜絕會員強迫推銷，梁光洙認為Zoomee應該像Uber一樣，打造一個公平透明的平台空間，讓每一個敢於分享的社群創作者，能夠安心的透過Zoomee「一指變現影響力」。